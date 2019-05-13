В России список подлежащих маркировке товаров расширят вдвое

По предварительным данным, в перечень войдут бакалея, бытовая техника и косметика.

Список товаров в российских магазинах, подлежащих обязательной маркировке, будет увеличен вдвое. Соответствующее решение якобы должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к правительству.

— В перечень войдут готовая продукция из мяса и рыбы, бакалея (крупы, рис, макароны, чай, кофе и др.), бытовая техника, детское питание, минеральная вода, безалкогольные напитки, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика, — заявил агентству источник.

Также в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) агентству рассказали, что уже ведётся практическая работа с большей частью названных товаров. Центр начал ранее тестирование механизмов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на участников рынка, а как итог — создать условия для снижения стоимости продукции для потребителей.

— Бизнес активно вступает в рабочие группы по своим отраслям, в которых обсуждаются все детали адаптации проекта под специфику каждой из индустрий, — отметили в ЦРПТ.