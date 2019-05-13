В Москве стартовали плановые отключения горячей воды

График отключения расписан до конца августа. Власти обещают, что потерпеть придётся не более 10 дней.

Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) приступила к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения. Это значит, что в столице начали отключать горячую воду.

Работы носят плановый характер и выполняются в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. В частности, в этот период проводится обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Горячей воды в столичных квартирах не будет не более 10 дней.

— Будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика и ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей, — информирует в понедельник пресс-служба МОЭК.

Узнать точную дату отключения горячей воды по конкретному адресу москвичи могут на сайте МОЭК и портале столичной мэрии.

Если по графику отключение ещё не началось, а горячей воды в доме нет, можно обратиться в МОЭК по телефону горячей линии: +7 (495) 539-59-59.