СМИ: В России разработали новые регламенты тюнинга автомобилей

В случае их нарушения к автолюбителю может быть применён штраф или вовсе аннулировано свидетельство о регистрации машины.

Госавтоинспекция разработала новые регламенты, полностью описывающие процедуру внесения изменений в конструкцию автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1 июня процедура получит статус госуслуги. По первому регламенту Госавтоинспекция будет проверять документы и выдавать разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. Всё это не должно занимать более трёх дней. Отметим, самым популярным видом тюнинга является перевод двигателя на газовое топливо.

Далее водитель сможет отправиться в сервис и установить там необходимое для себя оборудование, после чего ему будет необходимо посетить испытательную лабораторию, где специалисты оценят безопасность изменений и выдадут соответствующий документ. После этого владельца авто будет ждать техосмотр и визит в ГИБДД, где ему выдадут новое свидетельство о регистрации, в котором кратко будут указаны все изменения в конструкции авто.

В случае нарушения новых регламентов к автолюбителю может быть применён штраф или вовсе аннулировано свидетельство о регистрации.

Ранее Правительство РФ утвердило порядок постановки на учёт тюнингованных автомобилей.