СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молочной продукции в России

Производители молочной продукции не успеют вовремя перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), что скажется на её поставках в магазины. Об этом со ссылкой на письмо президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана сообщает "Коммерсант".

Согласно приказам Минсельхоза, с 1 июля 2019 года производители должны будут оформлять электронные ветеринарные сертификаты на сыры, масло и творог, с 1 ноября — на молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

В письме на имя замминистра экономики Саввы Шипова Роллан сообщил, что на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований понадобится по меньшей мере восемь месяцев, на подготовку к внедрению ЭВС для новых категорий — как минимум год.

По словам предпринимателей, внедрение новой системы грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети, а также полной остановкой поставок в несетевые магазины.

По данным источника издания в крупной пищевой компании, отгрузка молочной продукции на предприятия общественного питания и в государственные учреждения, включая детские сады и школы, находится под угрозой.

О возможных перебоях в поставках молочной продукции из-за расширения списка товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации, Лайф писал в феврале 2019 года.

Напомним, ЭВС вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи. Сертификация позволит избежать контрафакта и ухода от налогов. По данным Россельхознадзора, в 2018 году в России более 20% молочных продуктов оказались фальсификатом.