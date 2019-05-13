Лайф узнал подробности ЧП с захватом заложников в казанской гимназии

17-летний подросток ворвался на урок литературы с оружием, но, к счастью, причинить вреда никому не успел.

Лайф выяснил подробности инцидента в гимназии № 7 города Казани, где сегодня 17-летний школьник взял в заложники детей.

По данным источника в экстренных службах, всё произошло на уроке литературы. Подросток вошёл в кабинет, когда занятия уже начались, начал вести себя агрессивно и размахивать оружием, но, к счастью, никому причинить вреда он не успел: юношу оперативно задержали. У него изъяли пневматический пистолет и кухонный нож.

Ворвавшись в класс, юноша потребовал освободить для него место учителя. Педагог послушно отошла в сторону, параллельно пытаясь выяснить, что произошло у 17-летнего ученика. Но на вопросы о возможных проблемах дома и в классе он ответил отрицательно.

Мотивы и требования злоумышленника сейчас выясняются. Самого парня в школе характеризуют положительно, поэтому его выходка оказалась неожиданной для всех.

С малолетним захватчиком сейчас работают полицейские.