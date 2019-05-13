Брат Александра Кокорина может стать участником "Ласкового мая"

Брат футболиста Александра Кокорина после освобождения из тюрьмы может стать участником группы "Ласковый май". Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
— Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы, — заявил Разин.
Чтобы он научился хорошо петь и держаться на сцене, Разин готов нанять преподавателей. Продюсер также выразил мнение, что Кирилл Кокорин "хороший парень" и больше не будет "ни на кого кидаться".
Напомним, 8 мая братьев Кокориных — Александра и Кирилла — приговорили к полутора годам колонии общего режима
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