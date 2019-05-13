Брат Александра Кокорина может стать участником "Ласкового мая"

Чтобы он научился хорошо петь и держаться на сцене, ему даже готовы нанять преподавателей.

Брат футболиста Александра Кокорина после освобождения из тюрьмы может стать участником группы "Ласковый май". Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

— Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы, — заявил Разин.

Чтобы он научился хорошо петь и держаться на сцене, Разин готов нанять преподавателей. Продюсер также выразил мнение, что Кирилл Кокорин "хороший парень" и больше не будет "ни на кого кидаться".

Напомним, 8 мая братьев Кокориных — Александра и Кирилла — приговорили к полутора годам колонии общего режима