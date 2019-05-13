Эксперт заявил, что нет причин для беспокойства из-за С-300 у военных США

По словам Виктора Литовкина, американцы могут до винтика разобрать российский зенитный ракетный комплекс, но вряд ли получат доступ к программному обеспечению ЗРК.

Нет ничего удивительного в том, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) был замечен на одном из военных полигонов в США. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он уточнил, что, вероятнее всего, данное оружие попало в США с Украины или из других стран СНГ. Но несмотря на попытки его изучить, это будет крайне проблемной задачей для Пентагона.

— Надо понимать, что С-300 — это, конечно, замечательная система, но это не вершина в развитии системы противовоздушной обороны. Уже есть С-400, которые превосходят С-300 по многим параметрам. А потом есть такое понятие, как программное обеспечение работы комплекса. Можно разобрать ракету, можно разобрать локатор, можно разобрать шкаф с приборами управления, но программное обеспечение, саму программу того или иного комплекса, её просто так расколоть невозможно. Для этого нужно иметь очень тонкие инструменты, образно сказать, — заявил Виктор Литовкин.

Также военный эксперт отметил, что для взлома программного обеспечения ЗРК необходимо иметь значительные технологические возможности. И даже при их наличии на взлом потребуется большой запас времени — как минимум больше года.

— Я когда-то разговаривал с конструкторами этой системы, они мне сказали, главное — программное обеспечение. Вот программное обеспечение они расколоть вряд ли сумеют. Поэтому трагедии в этом нет никакой. Безусловно, есть интрига, да. Украина продала на корню очередной элемент своему сюзерену. Наиболее вероятно, что это Украина, — подытожил военный эксперт.

Как сообщал Лайф, ранее в Сети появились спутниковые снимки, на которых были запечатлены российские зенитные системы С-300ПТ на американском полигоне. По предположению экспертов, передать военным США комплексы для изучения могла Украина.