В Совфеде ответили на слова украинского генерала о возвращении Донбасса за сутки

По мнению Клинцевича, представители ВС Украины знают, что воюют на своей территории со своими же, и "не очень хотят погибать".

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил Лайфу, что Россия не позволит допустить геноцида людей, живущих на юго-востоке Украины. Так сенатор прокомментировал заявление экс-командующего операцией Объединённых сил Украины Сергея Наева о том, что на возвращение территорий в Донбассе украинским военным понадобится менее суток.

— Не разделяю его (Сергея Наева. — Прим. Лайфа) оптимизма, не разделяю. Несмотря на то что уровень вооружённых сил Украины сейчас вырос, но тут есть очень важный морально-психологический аспект, они его преодолеть не могут, — сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что жители Донбасса защищают свой дом и своё будущее, а представители ВС Украины "не очень хотят погибать, зная, что воюют на своей территории с украинцами".

— Поэтому не разделяю его оптимизма, но тут надо учитывать ещё один момент: съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Поэтому не учитывать этот аспект тоже нельзя, и мы не раз по этому поводу предупреждали — допустить геноцида людей, живущих на Юго-Востоке (Украины. — Прим. Лайфа), мы не позволим, — подчеркнул Клинцевич.

Как ранее сообщал Лайф, украинский генерал Сергей Наев заявил, что перед военными страны не стоит задача захватить всю территорию Донбасса силовым путём, поскольку государство определило, что "основной путь получения победы — политико-дипломатический".