В Забайкалье пациентка скорой погибла в ДТП с внедорожником

Читайте также

В Забайкалье пациентка скорой погибла в ДТП с внедорожником

23

Фото: © РИА "Новости" / Павел Лисицын

В Забайкальском крае 63-летняя пациентка скорой помощи погибла в ДТП с внедорожником. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Водитель внедорожника Isuzu, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомашине УАЗ и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что два медицинских работника получили травмы в результате аварии. Возбуждено уголовное дело.

Похожий случай недавно произошёл в Махачкале, где в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки погибла известная дагестанская телеведущая программы МТV "Столица" Тамилла Абдулаева.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×