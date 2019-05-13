Зверев с короной на голове заявил суду, что официально работает "суперзвездой"

Во время заседания Тверского суда Москвы российский шоумен Сергей Зверев ответил на вопрос, трудоустроен ли он официально. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

— Официально я работаю суперзвездой, — сказал известный стилист.

При этом в зале суда заявление Зверева вызвало неоднозначный отклик, а у обвиняющей стороны появились дополнительные вопросы, в частности, что на самом деле написано в трудовой книжке шоумена. На данный вопрос стилист ответил, что внёс туда запись самостоятельно.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, шоумен Сергей Зверев пришёл в Тверской суд Москвы для рассмотрения дела о проведении им одиночного пикета на Красной площади.

Ранее Лайф писал, что 4 марта Зверев вышел на пикет у стен Кремля против строительства завода для розлива воды на Байкале. В итоге суд постановил оштрафовать стилиста.