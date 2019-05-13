Медсестра спасла таксиста с инфарктом, который вёз её в аэропорт

До приезда бригады врачей скорой женщина проводила мужчине реанимационные действия.

Московская медсестра по пути в аэропорт оказала первую помощь 41-летнему таксисту, у которого случился инфаркт. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщает агентство "Москва".

Ольга Шестопалова ехала в автомобиле такси в аэропорт. Сотрудница ГКБ имени Ерамишанцева сразу отметила болезненное состояние водителя: мужчина часто хватался за сердце, его лицо было бледным, а потоотделение — повышенным.

— Когда ему стало заметно хуже, медработник попросила остановить машину и вызвала скорую помощь, — рассказали в пресс-службе.

До приезда медицинской бригады женщина оказывала водителю первую помощь и проводила реанимационные действия. Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины инфаркт.

Водитель такси был доставлен в больницу, он чувствует себя хорошо и готовится к аортокоронарному шунтированию.

Ранее Лайф рассказывал, как на борту самолёта двое врачей спасли женщину, собрав аппарат искусственной вентиляции лёгких из подушек безопасности.