Лайф публикует видео с места освобождения заложников в казанской гимназии

17-летний юноша сегодня ворвался в класс с оружием, но причинить вреда никому не успел: его задержали.

Лайф публикует видео с места событий в гимназии № 7 города Казани, где один из старшеклассников с пневматикой и кухонным ножом взял в заложники целый класс. Судя по кадрам, обстановка у образовательного учреждения после задержания захватчика достаточно спокойная. Оцепления у входа нет, несколько полицейских осматривают территорию, а за воротами на всякий случай дежурит карета скорой помощи.

Напомним, что само ЧП произошло сегодня утром после начала третьего урока. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший — 17-летний И. Угрожая педагогу оружием, он занял учительское кресло, но причинить вреда никому не успел: юноша был задержан.

По предварительным данным, причиной нападения стала неразделённая любовь: девочка, которая нравилась незадачливому захватчику, не отвечала ему взаимностью.