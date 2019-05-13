Сергей Зверев оштрафован за одиночный пикет у Кремля

Суд в Москве оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за одиночный пикет возле стен Кремля. Акция была направлена на борьбу против строительства завода на Байкале. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

— Суд постановил признать виновным и назначить штраф в размере 15 тысяч рублей, — огласила решение судья Тверского суда Москвы.

Напомним, 4 марта король гламура Сергей Зверев вышел на одиночный пикет возле стен Кремля против строительства завода по розливу воды в посёлке Култук Иркутской области на озере Байкал.