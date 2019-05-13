Семейный психолог назвала минусы усложнения бракоразводного процесса

Семейный психолог Анна Хныкина прокомментировала Лайфу инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
По словам специалиста, решение о разводе является для людей очень тяжёлым и очень болезненным и, как правило, взвешенным. Хныкина считает, что во многих случаях решение о разводе принять гораздо тяжелее, чем решение о женитьбе.
— Решение о женитьбе часто гормонально принимается, к сожалению. Поэтому и разводов такое количество, — пояснила специалист.
Хныкина подчеркнула, что людей невозможно обязать посещать психолога, как предлагает депутат, и уточнила, что ни один специалист ещё не помог человеку, пришедшему "из-под палки, не по собственной нужде".
— Люди сами должны эти решения принимать. Никогда мы их не сможем упорядочить. Мы сможем здесь упорядочить только тех людей, которые действительно мало на что способны, уже, к сожалению, родили детей и скорее всего благодаря таким инициативам останутся вместе, потому что их не хватит довести процесс до конца, из-за чего дети будут только страдать, — сказала психолог.
Эксперт напомнила, что дети родителей, которые не хотят жить вместе, но вынуждены это делать, несчастливы. По мнению специалиста, ни одна сохранённая "для галочки" семья не осталась здоровой.
— Это ад для детей — жить в таких семьях. Я не пропагандирую разводы ни в коем случае, но я и не являюсь сторонником насилия над людьми, над их детьми. Когда люди жить вместе не хотят, никому от этого хорошо не будет, — резюмировала Хныкина.
Напомним, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением об усложнении бракоразводного процесса в стране. Депутат считает необходимым отказаться от возможности заочных разводов и обязать решивших развестись супругов ходить к психологу.
Ранее Лайф сообщал, что по итогам 2018 года в России число официально зарегистрированных разводов составило почти 590 тысяч. За последние 10 лет число разводов в стране уменьшилось на 15%.
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