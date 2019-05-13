Семейный психолог назвала минусы усложнения бракоразводного процесса

Специалист напомнила, что "ещё ни одна семья не осталась здоровой после того, как её сохранили для галочки".

Семейный психолог Анна Хныкина прокомментировала Лайфу инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России.

По словам специалиста, решение о разводе является для людей очень тяжёлым и очень болезненным и, как правило, взвешенным. Хныкина считает, что во многих случаях решение о разводе принять гораздо тяжелее, чем решение о женитьбе.

— Решение о женитьбе часто гормонально принимается, к сожалению. Поэтому и разводов такое количество, — пояснила специалист.

Хныкина подчеркнула, что людей невозможно обязать посещать психолога, как предлагает депутат, и уточнила, что ни один специалист ещё не помог человеку, пришедшему "из-под палки, не по собственной нужде".

— Люди сами должны эти решения принимать. Никогда мы их не сможем упорядочить. Мы сможем здесь упорядочить только тех людей, которые действительно мало на что способны, уже, к сожалению, родили детей и скорее всего благодаря таким инициативам останутся вместе, потому что их не хватит довести процесс до конца, из-за чего дети будут только страдать, — сказала психолог.

Эксперт напомнила, что дети родителей, которые не хотят жить вместе, но вынуждены это делать, несчастливы. По мнению специалиста, ни одна сохранённая "для галочки" семья не осталась здоровой.

— Это ад для детей — жить в таких семьях. Я не пропагандирую разводы ни в коем случае, но я и не являюсь сторонником насилия над людьми, над их детьми. Когда люди жить вместе не хотят, никому от этого хорошо не будет, — резюмировала Хныкина.

Напомним, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением об усложнении бракоразводного процесса в стране. Депутат считает необходимым отказаться от возможности заочных разводов и обязать решивших развестись супругов ходить к психологу.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам 2018 года в России число официально зарегистрированных разводов составило почти 590 тысяч. За последние 10 лет число разводов в стране уменьшилось на 15%.