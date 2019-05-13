В Сибири малышка умерла в больнице после того, как её избил пьяный отец

В больнице города Минусинска Красноярского края умерла восьмимесячная девочка, которую избил её пьяный отец. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла 3 мая, когда мужчина остался один дома вместе с дочкой. Малышка долгое время плакала, что раздражало отца. Тогда он, будучи подвыпившим, четыре раза ударил её по голове. На следующий день она была госпитализирована в больницу, где и скончалась 8 мая.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а горе-отец уже признал свою вину.