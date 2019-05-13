Пьяный житель Ставрополья открыл огонь из ружья по компании с детьми

В Ставропольском крае нетрезвый мужчина открыл огонь из ружья по своим знакомым, в результате чего ранил семь человек. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Вечером 10 мая 32-летний житель Предгорного района распивал алкогольные напитки в компании знакомых. В результате ссоры с одним из приятелей мужчина взял короткоствольное ружьё и десять раз выстрелил по товарищам.

В результате инцидента пострадало семь человек, в том числе двое детей. Все раненые были госпитализированы в больницы, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Что касается подозреваемого, то его арестовали. В отношении местного жителя завели уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.