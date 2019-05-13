Школьница о ЧП в гимназии Казани: Достал пистолет и вызвал учительницу к доске

По словам девочки, 17-летний Искандер собирался выпустить из класса только десять человек, однако его оперативно задержали.

Одна из учениц казанской гимназии, где 17-летний подросток взял в заложники учеников, рассказала, что происходило в кабинете. По её словам, молодой человек учился на класс младше. В школу он пришёл только к третьему уроку и то с опозданием. Уже в классе он достал пистолет и заявил, что отпустит из класса лишь 10 человек.

— Достал пистолет и попросил учительницу к доске выйти. Потом к стене просил встать. Сказал, что слишком много народу в классе сидит, выпустит только десятерых. Потом девочка, которая мне всё это рассказала, выбежала из кабинета, — заявила школьница.

Как сообщал Лайф, вооружённый ножом и пневматическим пистолетом ученик ворвался на урок литературы в школе № 7 в Казани и взял в заложники одноклассников и учительницу. Правоохранителям удалось задержать молодого человека. Никто не пострадал. По предварительным данным, старшеклассник решился на захват заложников из-за неразделённой любви. В гимназии сообщили, что 17-летний Искандер долгое время влюблён в одну из школьниц и страдает от этого.