WikiLeaks: Расследование в Швеции даст шанс Ассанжу очистить своё имя

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнсон заявил, что возобновление расследования дела в отношении Джулиана Ассанжа позволит тому восстановить своё имя. Слова Храфнсона приводит агентство Reuters.
— Его возобновление даст шанс Джулиану очистить своё имя, — заявил представитель портала.
Ранее заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон заявила, что прокуратура Швеции возобновит расследование уголовного дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в преступлениях на сексуальной почве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени