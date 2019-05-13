Победительница "Лидеров России" стала и.о. вице-губернатора Севастополя

Победительница второго конкурса управленцев "Лидеры России" Мария Литовко назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора Севастополя. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава города Дмитрий Овсянников.
— В сфере её ведения будут находиться вопросы экономического развития, реализация инвестиционных и приоритетных проектов, земельно-имущественных отношений, потребительского рынка и лицензирования и, соответственно, государственной регистрации права и кадастра, — уточнил Овсянников.
В марте 2019 года Литовко стала единственным представителем Севастополя среди победителей второго конкурса управленцев "Лидеры России".
Ранее Мария Литовко руководила приоритетным проектом по гражданскому развитию района Балаклавской бухты.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени