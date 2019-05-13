СКР допросил сотрудников "Аэрофлота" по делу о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

В ведомстве уточнили, что для установления полной картины трагедии следственные мероприятия также проведены в отношении сотрудников столичного аэропорта.

Следственные органы продолжают работу по установлению причин и обстоятельств аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи допросили пострадавших, персонал аэропорта, сотрудников "Аэрофлота", а также иных лиц, которые могли обладать важной для расследования информацией о трагедии.

— В различных службах аэропорта Шереметьево, а также в ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия. Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных лиц к совершению преступления, — заявила Светлана Петренко.

Кроме того, в СКР подтвердили завершение процедуры молекулярно-генетической экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Продолжается работа по идентификации лишь одного, последнего погибшего — гражданина США.

Как сообщал Лайф, в результате катастрофы погиб 41 человек. Трагедия в столичном аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.