В "Азимуте" назвали причину долгой задержки двух "суперджетов"

Отметим, что парк авиакомпании полностью состоит из самолётов Sukhoi Superjet 100.

Представители авиакомпании "Азимут" в беседе с "360" назвали причины долгой задержки двух рейсов.

В обоих случаях причиной послужила техническая неисправность лайнеров SSJ 100, на которых и должны были осуществляться рейсы. При этом в случае с рейсом Краснодар — Челябинск борт был заменён, а пассажиры вылетели через полтора часа.

Вылет рейса Новосибирск — Ростов-на-Дону отложили на восемь часов. В авиакомпании отметили, что всем пассажирам в соответствии с правилами было предоставлено питание и размещение.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево, где авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта.