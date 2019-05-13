Голодец назвала хоккей гордостью России и не исключила победу сборной на ЧМ

По её мнению, российские хоккеисты очень уверенно стартовали на чемпионате в Словакии.

В России хоккей является национальной гордостью, а сборная страны достаточно сильна для того, чтобы одержать победу на чемпионате мира в Словакии, считает вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец.

— Хоккей для нас — особенный вид спорта, в некотором роде — наша национальная гордость, бренд "Красная машина" живёт. И, конечно, хочется победы, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Также Голодец отметила, что сборная России стартовала на чемпионате очень уверенно, однако о каких-либо достижениях говорить трудно, поскольку самые опытные соперники встретятся хоккеистам впереди.

Вице-премьер добавила, что на чемпионате в Словакии "уже произошли неожиданности", например, поражение Канады в матче с Финляндией.

Напомним, что с 10 мая по 26 мая 2019 года в Словакии проходит чемпионат мира по хоккею. Накануне сборная России одержала свою вторую победу, победив сборную Австрии со счётом 5:0.