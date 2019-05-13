Собянин рассказал о сильных впечатлениях от уборки газона в Японии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как впечатления от уборки газонов в небольшом городке в часе езды от Токио изменили его взгляды на благоустройство общественных пространств в городах России, сообщает агентство "Москва".

По словам столичного градоначальника, почти 30 лет назад во время своего первого посещения Японии он увидел, как газон в маленьком городке убирали около 50 женщин — поправляли траву, высаживали цветочки.

Собянин предположил, что город богатый, раз "столько людей одновременно занимается таким пустячным делом", однако мэр населённого пункта опроверг его слова, отметив, что город, несмотря на долги, "должен выглядеть хорошо".

— Для нас, когда мы только ушли от пустых прилавков в магазинах, от такой совершенно полностью разваленной системы управления, это звучало совсем как какие-то космические вещи. Тем не менее это запомнилось мне на всю жизнь, — рассказал Собянин на заседании Совета губернаторов России и Японии в Петровском путевом дворце в Москве.

Мэр Москвы отметил, что увиденная в Японии "картинка" осталась перед ним "на всю жизнь".

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве 13 и 14 мая. Он является преемником Совета губернаторов Японии и СССР, созданного ещё в 1968 году.