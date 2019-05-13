СК возбудил дело о захвате заложников в казанской гимназии

Помимо выходки самого злоумышленника правоохранители проверят действия администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Следственные органы СКР по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в гимназии № 7 города Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В органах подтвердили, что пострадавших в результате происшествия нет. Дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы" (ст. 127 УК РФ). Однако у правоохранителей есть вопросы и к администрации образовательного учреждения.

— В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении, — сообщили в СК.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня около 11 утра. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший ученик, 17-летний И. Угрожая оружием, подросток занял учительское кресло, но причинить вреда, к счастью, никому не успел. При задержании у злоумышленника изъяли пневматику и кухонный нож. Причиной нападения стала неразделённая любовь.