В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулём

На официальном сайте ведомства проходит опрос об отношении водителей к использованию мобильных устройств в авто.

Только спокойная обстановка в припаркованном автомобиле может быть оптимальным вариантом для разговора по телефону, будучи за рулём. Об этом сообщил представитель ГИБДД МВД России.

— Единственным оптимальным вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке, в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части, — рассказал агентству РИА "Новости" представитель ведомства.

В ГИБДД также сообщили, что на официальном сайте ведомства проходит социологический опрос, в котором может принять участие любой желающий. Опрос призван показать отношение автолюбителей к влиянию использования мобильных устройств за рулём во время движения.