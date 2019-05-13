СМИ сообщили о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал-полковник Евгений Устинов назначен новым начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ранее занимавший пост начальника штаба ВДВ России 62-летний генерал Николай Игнатов был уволен из вооружённых сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

58-летний Устинов ранее занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа. Он принимал участие в операции в Сирии. Звание генерал-полковника президент России Владимир Путин присвоил Устинову в декабре 2018 года.