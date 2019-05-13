Уральскому маньяку, поджидавшему жертв под мостами, просят назначить пожизненное

Своё первое преступление обвиняемый совершил ещё 19 декабря 1992 года, напав на 15-летнюю девушку.

Гособвинитель потребовал пожизненный срок для 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии убийств и изнасилований. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марию Канатову.

— Он обвиняется по статьям "Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием", "Покушение на убийство, сопряжённое с разбоем", "Изнасилование несовершеннолетней, сопряжённое с угрозой убийством" и другим, — сказала Канатова.

В период с 2009 по 2014 год злоумышленник совершил 22 преступления. По версии следствия, он поджидал своих жертв у автомобильных мостов и транспортных развязок.

Своё первое преступление он совершил 19 декабря 1992 года, когда напал на 15-летнюю девушку. Кроме того, его обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью, — одну из своих жертв, которая оказала активное сопротивление, он 15 раз ударил ножом, после чего задушил.

Как уже сообщал Лайф, маньяка, который орудовал 22 года, задержали в январе прошлого года.