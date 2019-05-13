Путин назвал межрегиональные связи важной составляющей в отношениях РФ и Японии

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Совета губернаторов России и Японии, её текст опубликован на сайте Кремля.

— Межрегиональные связи являются важной составляющей отношений между нашими государствами, — говорится в сообщении российского лидера.

Путин отметил, что Россия и Япония реализуют десятки совместных проектов в социальной, экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. По словам главы государства, к взаимодействию всё шире подключаются представители деловых и общественных кругов, деятели науки, культуры и образования.

Российский лидер пожелал успешной работы членам Совета и подчеркнул, что рассчитывает на проведение ими обстоятельных, конструктивных дискуссий.

Как ранее сообщал Лайф, в Москве 13 и 14 мая проходит Совет губернаторов России и Японии — преемник Совета губернаторов Японии и СССР.