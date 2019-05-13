Захвативший заложников подросток купил пистолет с согласия отца

Полицейские задержали школьника и изъяли у него пневматическое оружие и кухонный нож.

Брат задержанного в Казани за захват заложников в школе подростка рассказал, откуда молодой человек взял пистолет. По его словам, пневматическое оружие появилось в семье с согласия отца. Брат просил у него пистолет для стрельбы по мишеням на даче. Кроме того, молодой человек подтвердил, что одним из мотивов захвата заложников могло послужить расставание брата с девушкой.

— Отношения (в семье. — Прим. Лайфа) доброжелательные, они (родители. — Прим. Лайфа) в курсе всех наших дел. Искандер рассказывал, что есть девушка, с которой он встречался. Пневматический пистолет был приобретён с согласия папы. С данного пистолета стреляли на даче по мишеням, — говорится в объяснении брата задержанного подростка.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня около 11 утра. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший ученик, 17-летний И. Угрожая оружием, подросток занял учительское кресло, но причинить вреда, к счастью, никому не успел. При задержании у злоумышленника изъяли пневматику и кухонный нож. Причиной нападения стала неразделённая любовь.