Путин примет глав МИД РФ и Китая после их встречи в Сочи

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Путин примет глав МИД РФ и Китая после их встречи в Сочи

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Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Президент России Владмиир Путин примет в Сочи министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И после завершения их переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Министры будут приняты президентом, продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнёрства, — отметил Песков.

Он ещё раз напомнил, что несколько недель назад президент России встречался в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином и имел с ним содержательные переговоры. Сегодня, по словам Пескова, диалог будет продолжен.

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