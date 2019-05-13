Путин примет глав МИД РФ и Китая после их встречи в Сочи

Президент России Владмиир Путин примет в Сочи министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И после завершения их переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Министры будут приняты президентом, продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнёрства, — отметил Песков.

Он ещё раз напомнил, что несколько недель назад президент России встречался в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином и имел с ним содержательные переговоры. Сегодня, по словам Пескова, диалог будет продолжен.