Японский фигурист назвал Загитову обладательницей идеальных женских ножек

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси в эфире местного телевидения очень лестно отозвался о ногах россиянки Алины Загитовой, сообщает портал ДНИ.РУ.
Оказалось, что Такахаси является большим поклонником женских ног, идеальная форма которых, по его мнению, именно у Загитовой. Более того, он в принципе считает её внешние данные достойными восхищения.
Напомним, что недавно 16-летняя олимпийская чемпионка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.
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