Отец захватившего заложников подростка назвал возможные причины ЧП в школе

По словам мужчины, с первого класса его сына не принимали в компанию, хотя при этом никаких конфликтов с одноклассниками или учителями у подростка не было.

Низкая самооценка и отсутствие друзей в школе стали главной причиной, по которой 17-летний подросток И. решился на захват заложников в своей родной школе в Казани, а не расставание с девушкой. Такое мнение высказал отец задержанного подростка. Об этом Лайфу рассказал источник в следственных органах.

По словам отца старшеклассника, у сына были друзья вне школы, но в самом учебном заведении он был сам по себе с первого класса. Хотя раньше это не приводило к конфликтным ситуациям, подчеркнул мужчина.

Он утверждает, что его сын интроверт, однако в семье он хорошо поддерживал контакт и, если ему требовалась помощь или совет родителей, И. всегда их получал.

Отец также подтвердил, что именно с его согласия сын купил себе пневматический пистолет, которым позднее угрожал заложникам в школе. На допросе мужчина пояснил, что подросток купил пистолет себе сам ещё в 15 лет на свою первую зарплату. Это была его мечта. После покупки мальчик ездил на дачу учиться стрелять по мишеням.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня около 11 утра. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший ученик, 17-летний И. Угрожая оружием, подросток занял учительское кресло, но причинить вреда, к счастью, никому не успел. При задержании у злоумышленника изъяли пневматику и кухонный нож. Причиной нападения могла стать неразделённая любовь.