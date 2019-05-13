Bloomberg назвал ключевые характеристики новых iPhone

Ожидается, что "яблочные" гаджеты обзаведутся улучшенной камерой и станут несколько толще.

Три новых смартфона Apple, которые будут представлены осенью, обзаведутся сразу несколькими новыми характеристиками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Гаджеты получат новый центральный процессор A13. Деталь, которая появится в новых iPhone XS и iPhone XS Max, была протестирована ещё в апреле, а её массовое производство запланировано на этот месяц.

Тем временем дизайн новых смартфонов не претерпит принципиальных изменений. Однако новые модели будут на полтора миллиметра толще предшественников.

При этом обновлённые iPhone XS и iPhone XS Max получат третью основную камеру со сверхшироким углом обзора, который позволит получать более крупные и подробные фотографии, а iPhone XR обзаведётся второй камерой с оптическим зумом. При этом в моделях 2019 года появится возможность настраивать тройную камеру и пользоваться функцией автокоррекции — пользователи смогут возвращать объекты, которые могли быть случайно вырезаны на снимке.

Также все новинки будут иметь беспроводную зарядку. Apple планирует разработать функцию, с помощью которой пользователи смогут заряжать AirPods и другие устройства, помещая их на заднюю панель новых iPhone.

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