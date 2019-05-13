В Союзе потребителей назвали рост цен на окрошку сезонным

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН отметил, что рост цен на окрошку является сезонным. Таким образом он успокоил россиян.

— Большую долю в стоимости окрошки занимают овощи, товар сезонный. Новые овощи ещё не подошли, запасы урожая прошлого года, по-видимому, заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи, — отметил Шелищ.

Ранее Лайф рассказывал, что в мае затраты россиян на приготовление одного из любимых холодных супов — окрошки — выросли до 420 рублей.