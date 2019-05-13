Башкирские сотрудники ДПС удивились, остановив джип с семью козлятами — видео

Все животные, которые не были пристёгнуты, поместились в задней части внедорожника.

В Башкирии сотрудники ДПС остановили водителя, перевозившего в салоне иномарки семь козлят. Помимо животных в машине также находился друг автомобилиста, сообщает ГТРК "Башкортостан".

— Реально, ни один пассажир у вас не пристёгнут, — сказал инспектор ДПС водителю автомобиля Toyota.

Телерадиокомпания в своём Instagram опубликовала видео, на котором козлята с недоумением смотрят на сотрудника ДПС из салона внедорожника.

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