Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова. Планируется, что главу государства ознакомят с производством предприятия, которое является филиалом ПАО "Туполев".
На заводе российского лидера будут сопровождать глава Минобороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Затем глава государства отправится в Сочи, где проведёт совещание по ВПК.
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