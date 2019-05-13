Путин прилетел в Казань, где посетит авиационный завод

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Путин прилетел в Казань, где посетит авиационный завод

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Фото: © РИА "Новости" / Роман Кручинин

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова. Планируется, что главу государства ознакомят с производством предприятия, которое является филиалом ПАО "Туполев".

На заводе российского лидера будут сопровождать глава Минобороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Затем глава государства отправится в Сочи, где проведёт совещание по ВПК.

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