Путин осмотрит образцы перспективного вооружения в Астраханской области

Президент России Владимир Путин 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, российский лидер побывает в Государственном лётно-испытательном центре Министерства обороны, где осмотрит серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.
В рамках поездки Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Морозовым.
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