Путин осмотрит образцы перспективного вооружения в Астраханской области

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Путин осмотрит образцы перспективного вооружения в Астраханской области

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, российский лидер побывает в Государственном лётно-испытательном центре Министерства обороны, где осмотрит серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

В рамках поездки Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Морозовым.

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