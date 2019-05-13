Пушков назвал отмену визита Помпео в Москву "лихорадочной активностью"

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение госсекретаря США Майка Помпео отменить свой визит в Москву. Член Совфеда отметил, что за последние несколько дней Помпео решил не ехать не только в Москву, но и в Германию. По мнению сенатора, это говорит о нестабильной дипломатии Соединённых Штатов.

— Какая-то лихорадочная активность вместо стабильной дипломатии. Точно так же США отменяли свои международные обязательства — по Иерусалиму, Голанским высотам, ядерному соглашению с Ираном, — написал парламентарий в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Германию. Кроме того, Помпео передумал ехать в Москву ради поездки в Ирак. При этом он рассчитывает встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.