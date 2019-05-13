Шнуров заявил, что "Ленинград" будет готов выйти на сцену за $300 тысяч

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что коллектив будет готов выступить на сцене после своего распада не меньше чем за $300 тысяч.

— Будем рассматривать каждое отдельное предложение. За $100 тысяч выходить не будем. Начиная от $300 тысяч, — отметил Шнуров в ходе пресс-конференции, прямую трансляцию которой ведёт Лайф.

Впрочем, тут же артист подчеркнул, что "он не депутат, и обещания свои может не сдерживать".

Ранее он заявил, что уходом со сцены "Ленинград" уступает дорогу молодым. Напомним, 20 марта Сергей Шнуров в своём инстаграме заявил, что ближайший стадионный тур "Ленинграда" станет завершающим для группы.