Убийца нижегородского журналиста получил 9,5 года колонии

В Нижнем Новгороде районный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы Дмитрия Панкратова, обвинённого в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.
— Приговор — 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в суде.
Напомним, преступление было совершено 22 июля. На следующий день тело Дениса Суворова обнаружили недалеко от Нижегородской соборной мечети. Лицо ведущего было сильно обезображено, опознать журналиста удалось только по татуировкам.
По версии следствия, журналиста забили насмерть кирпичом из-за политического спора.
Лайф приводил детали убийства молодого человека.
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