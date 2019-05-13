Москвичам помогут бесплатно избавиться от панических атак

Первый тренинг пройдёт 14 мая в Российской государственной библиотеке молодёжи. Проводить тренинги будут специалисты психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Ганнушкина, причём на регулярной основе.

Департамент здравоохранения Москвы запускает проект "Только без паники", в рамках которого ведущие психиатры столицы проведут серию тренингов, направленных на профилактику тревожных расстройств. Занятия будут бесплатными и станут проводиться регулярно. Раз в месяц специалисты психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Ганнушкина будут помогать всем, кто когда-либо сталкивался с приступами панических атак. И если вы сталкивались с этим хоть раз, то едва ли забудете этот опыт.

Проблема, о которой идёт речь, достаточно распространена у жителей мегаполиса. Обычно пациенты жалуются на острый неконтролируемый приступ тревоги, который сопровождается нехваткой воздуха, учащённым сердцебиением, тошнотой и другими неприятными симптомами. Причём приступ может начаться где угодно: как при большом скоплении людей, так и в замкнутом пространстве, как в вагоне метро, так и в супермаркете.

— Быстрый темп жизни, постоянные стрессы и сдерживание эмоций могут спровоцировать такие состояния, как тревога и паническая атака, — комментирует главный врач психиатрической больницы им. Ганнушкина Лариса Бурыгина. — Наши специалисты расскажут всем желающим, как распознать симптомы такого расстройства, что делать в таких ситуациях и какие меры необходимо принять, чтобы избежать таких приступов в будущем.

Первая встреча состоится завтра, 14 мая, в Российской государственной библиотеке молодёжи. Начало в 16:00.