Путину показали в Казани модернизированные самолёты и новый вертолёт

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Путину показали в Казани модернизированные самолёты и новый вертолёт

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Самолёт Ту-214 в цехе Казанского авиационного производственного объединения имени С.П. Горбунова. Фото: © РИА "Новости" / Александр Юрьев

Специалисты Казанского авиационного завода имени Горбунова представили главе государства самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 и вертолёт Ми-38Т.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Татарстан ознакомился с новинками отечественного самолёто- и вертолётостроения. В частности, российский лидер осмотрел модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолёт Ми-38Т.

Новейший вертолёт, предназначенный для воздушно-десантных войск, президент решил осмотреть более детально и поднялся на борт Ми-38Т. Также Путин ознакомился с тактико-техническими характеристиками новой машины.

В отдельном ангаре президенту был показан гражданский авиалайнер Ту-214.

Отметим, президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова в рамках серии совещаний по вопросам развития и работы военно-промышленного комплекса страны. В дальнейшем запланирован визит главы государства в Сочи, где также состоится совещание.

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