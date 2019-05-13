На Кубани после исчезновения школьника возбудили дело об убийстве

В поисках ребёнка задействовано около 350 человек. Они прочёсывают ближайшие горные и лесные массивы и пошагово обследуют русла рек.

Девятилетний мальчик исчез в Мостовском районе Краснодарского края, его разыскивают представители власти, спасатели, военнослужащие, казаки, местные жители и волонтёры. По факту исчезновения школьника возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СКР.

По предварительным данным, мальчик вышел из дома днём 10 мая и до настоящего времени не вернулся.

В поисках ребёнка участвуют около 350 человек. Они пошагово обследуют горные и лесные массивы, русла рек в радиусе 15–20 километров вокруг станицы Баговской, где жил мальчик.

Как уточняется, рост мальчика — около 120–130 сантиметров, телосложение полное. На момент исчезновения ребёнок был одет в чёрную толстовку с капюшоном, красным рисунком на груди, тёмно-синие спортивные штаны и тёмно-синие кеды.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавшего мальчика.

Ранее Лайф сообщал об исчезновении семилетнего мальчика в Тверской области.