Россельхознадзор ответил на сообщения о перебоях в поставках молочной продукции

В ведомстве заверили, что подобные "безосновательные" разговоры ведутся не первый год.

В Россельхознадзоре опровергли информацию о дефиците готовой молочной продукции. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя федеральной службы Юлию Мелано.

— Разговоры о том, что на молочном рынке может произойти коллапс из-за электронной ветсертификации ведутся не первый год и оцениваются Россельхознадзором как безосновательные, — заявила Мелано.

По её словам, у производителей молочной продукции было достаточно времени на оформление документов. Так, в апреле этого года было оформлено 3,5 миллиона электронных сертификатов.

Ранее Лайф писал, что России грозят перебои в поставках молочной продукции в федеральные сети, а также полная остановка поставок в несетевые магазины. Эксперты связывают это с внедрением новой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на все молочные и кисломолочные продукты.

Напомним, ЭВС вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи. Кроме контрафакта сертификация позволит избежать ухода от налогов. По данным Россельхознадзора, в 2018 году в России более 20% молочных продуктов оказались фальсификатом.