Рабочие авиационного завода в Казани пригласили Путина на Worldskills

Президент России Владимир Путин прибыл на Казанский авиационный завод имени Горбунова. В ходе беседы с главой государства рабочие предприятия пригласили его принять участие в чемпионате мира по рабочим профессиям Worldskills, который пройдёт в этом году в Казани.

Российский лидер в свою очередь отметил, что сможет побывать лишь на церемонии открытия, а вот принять участие в соревнованиях — нет.

Кроме того, Путину показали новый станок для обработки материалов, который позволяет быстрее проводить все необходимые работы — за одну установку, без циклических обработок на нескольких линиях. Изготовлен он был на базе АО "Станкотех" в подмосковной Коломне.