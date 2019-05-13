Эксперт призвал не беспокоиться из-за прекращения чеканки копеек

Прекращение чеканки копеечных монет является зеркальной мерой на введение двухтысячной купюры. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил кандидат наук, старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ Генрих Пеникас.

Он также считает, что данная мера не несёт в себе каких-либо признаков инфляции. По словам Пеникаса, она является лишь ответом на ввод в оборот купюр достоинством в две тысячи рублей.

— Не переживайте, и читатели пусть не переживают, — подытожил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Центробанк прекратил чеканку монет достоинством ниже одного рубля.