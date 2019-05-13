В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок у Вечного огня

Читайте также

В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок у Вечного огня

10

Фото: © VK / Типичный Челябинск

По словам очевидцев, сотрудники полиции нашли юных вандалов и отчитали их за неуважение к истории.

В Челябинской области, в городе Озёрск, неизвестные сожгли венок, который был возложен к Вечному огню на День Победы. Об этом сообщает паблик "Типичный Челябинск".

По словам очевидцев, вандалами оказались дети. Их быстро задержали сотрудники полиции и провели с ними воспитательную беседу.

Это детки "поиграли". Мы проходили мимо, стояла машина пожарных и ДПС. Они отчитывали детей, которым родители не донесли, что такое уважение и память к ветеранам и что такое Вечный огонь, — написала пользователь Оксана Трехлебова.

Однако, как сообщает "Первый областной" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, на данный момент сложно утверждать, кто оказался виновником происшествия.

В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметили в структуре.

Напомним, несколько дней назад в России отмечали День Победы. По всей стране тысячи людей принимали участие в таких праздничных мероприятиях, как акция "Бессмертный полк" и возложение цветов к Вечному огню.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×