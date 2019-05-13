Савченко и Парубий устроили перепалку из-за инаугурации Зеленского — видео

На стол спикера украинского парламента Парубия положили наручники как "символ нарушения" им закона.

Депутаты Верховной рады Украины Надежда Савченко и Виталий Куприй вступили в перепалку со спикером Андреем Парубием после того, как он анонсировал повестку дня на 14 мая, включающую рассмотрение законов по топливно-энергетическому комплексу.

Савченко потребовала в первую очередь рассмотреть вопрос проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского — 19 или 20 мая. Парубий в ответ заявил, что депутат пытается сорвать заседание согласительного совета Рады.

После этого Куприй со словами "Это символ нарушения вами закона, заберите на память" положил на стол спикера наручники.

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей. Избранный президент потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. В Раде считают, что она может пройти в два этапа — на заседании парламента 19 мая и на стадионе "Олимпийский" 3 июня, куда будут приглашены все желающие.