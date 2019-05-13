Путин заявил, что Минобороны может увеличить объём закупок ракетоносцев Ту-160

Президент России Владимир Путин в ходе визита на авиационный завод имени Горбунова в Казани заявил, что Министерство обороны может увеличить объём закупки стратегических ракетоносцев Ту-160.

Он подчеркнул, что контракт на 10 машин был заключён в прошлом году, а ещё 10 самолётов будут модернизироваться.

— С учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее, — отметил Путин.

Напомним, сегодня российский лидер прилетел в Казань. В ходе визита в столицу Татарстана он посетил авиационный завод имени Горбунова, рабочие которого уже пригласили президента на соревнования WorldSkills. Глава государства лишь частично принял их приглашение, отметив, что сможет побывать лишь на открытии чемпионата.