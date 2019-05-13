Семья впавшей в кому россиянки добивается её перевозки из Турции

Состояние женщины продолжает оставаться тяжёлым, хотя она периодически начинает реагировать на голос.

Родственники россиянки Татьяны Гольден, которая впала в кому после несчастного случая в турецкой Каппадокии в конце марта, не могут добиться её перевозки для лечения в Россию. Об этом Лайфу рассказал её сын Алексей Штейман.

Сам инцидент произошёл 23 марта. Тогда женщина готовилась к долгожданному полёту на воздушном шаре. В какой-то момент её шарф попал в вентилятор, наполняющий воздухом купол, намотался на лопасти и потянул женщину за собой. В результате чего женщина получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, а позднее в её кровь и лёгкие попала инфекция.

— Она ходила по площадке снимала это, в том числе со стороны вентилятора. Её шарф попал в эти лопасти. Ограждения не было. Сотрудники были, но они ничего не делали. Туда также ездили наши юристы потом и снимали, там было много нарушений норм безопасности. Assiana Balloons договор предложили такого рода, что мы не общаемся со СМИ, никому не говорим. Но когда дело дошло до конкретных дел, они перестали уже такую инициативу проявлять,- рассказал Штейман.

По его словам, в ходе расследования удалось установить, что у россиян была страховка на подобные случаи, хотя до этого им говорили обратное.

— На последней встрече они показали нам распечатку этой страховки, но ничего кроме той же суммы (5 тысяч евро или 30 тыс. лир, — Прим. Лайфа) не обещали. И начали говорить, дескать мы своей вины не видим, и вообще кто сказал, что это наш клиент. Может быть, она специально туда пошла и это сделала намеренно, — продолжил сын пострадавшей.

По словам Штеймана, купить подобный тур можно везде, и хозяин гостиницы, где поездка на шаре и была приобретена не отрицает того, что принимал деньги от наших сограждан. Однако владельцы компании являются влиятельными людьми, у которых имеются несколько отелей в этом же регионе.

— Уголовное дело должны были возбудить, но до сих пор от прокуратуры никаких звонков не поступало. Нам позвонили юристы, сказали что делу дали ход, но это пока не подтвердили. Паспорт находится в жандармерии, должна бумага от больницы о том, что документы нужны для транспортировки, — добавил Штейман.

Он также рассказал, что всяческую помощь пытается оказать консульство РФ в Турции, которое уже в курсе данной ситуации. Стоит отметить, что пока состояние женщины продолжает оставаться тяжёлым, хотя она переодически начинает реагировать на голос. Сейчас семья пострадавшей направила запросы в Минздрав РФ, МЧС и ВЦМУ "Защита" и продолжает ожидать ответ.

Для транспортировки женщины необходим специальный борт, который имеется только в распоряжении МЧС. Меж тем нахождение в больнице — не бесплатно. В этой связи у родственников пострадавшей уже есть превышения по сумме страховки.

Эксперт по международному праву Владислав Оршев в беседе с Лайфом отметил, что данная ситуация не имеет одного пути решения.

— Прежде всего надо быть на связи с консульской службой страны пребывания, в какой бы стране это не было. Первая функция консульства, это защита прав граждан российских за рубежом, поэтому в некоторых ситуациях они могут дать какие-то рекомендации, оказать помощь, в том числе в транспортировке, предоставления документов, связи. Это тоже бывает очень важно, — отметил юрист.

Оршев также призвал связываться со страховой компанией и работать с местными адвокатами и юристами, которые будучи носителями одного языка с компанией, предоставлявшей услугу, могут уточнить все тонкости договора, а также обоснованность выставленных счетов.

Кроме того, он призвал родственников проявлять активность, чтобы о проблеме знали в ряде российских ведомств и были готовы экстренно помочь с перевозкой пострадавшей.